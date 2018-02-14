Школьники Казахстана начнут изучать информатику с 3 класса
В новом учебном году информатику в казахстанских школах будут преподавать с 3 класса. Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе заседания правительства,передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В плане правительства на 2018 год для министерства утверждено 27 мероприятий. По 10 шагам из них исполнителем является - министерство образования и науки. Согласно поручениям главы государства, данным на расширенном заседании правительства, были внесены изменения по вопросам цифровизации. К примеру, информатика преподавалась в 2017 с 7 класса, в 2014 году с 5 класса. В новом учебном году ее начнут преподавать с 3 класса», - сказал Ерлан Сагадиев.
Кроме того, по словам министра, обновлены программы обучения с пятого по одиннадцатые классы.
«Во всех школах есть ресурсы по цифровому обучению. В этом году ставится задача по повышению уровня их использования. Также планируется внедрение автоматизации образования, начиная с детских садиков», - добавил Ерлан Сагадиев.
Глава МОН также сообщил, что с текущего года в Павлодаре и Шымкенте будет реализован пилотный проект по 100 процентным безбумажным отчетам. Если проект покажет свою эффективность, то далее он будет реализован во всех городах Казахстана.
Серик Сабеков
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