На Украине уволили судью за аресты активистов Евромайдана

48 человек были признаны виновными в совершении преступлений во время Евромайдана.

Высший совет правосудия Украины уволил судью Подольского районного суда Киева Наталью Неганову за аресты активистов Евромайдана с ноября 2013 по февраль 2014 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт совета.

В сообщении указывается, что Вторая дисциплинарная палата совета установила, что судья допустила нарушения «при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, которые имели место в период с ноября 2013 по февраль 2014 года». Отмечается, что судью уволили на основании п.3 ч.6. ст. 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка, <…> несовместимого со статусом судьи).

В ноябре 2017 года стало известно, что 48 человек были признаны виновными в совершении преступлений во время Евромайдана в 2013-2014 годах. Еще 380 человек были допрошены в качестве подозреваемых. В ходе расследования были также допрошены около 14 тыс. свидетелей, эксперты также провели более 1 тыс. следственных экспериментов и более 3 тыс. судебных экспертиз.

«Противодействие протестным акциям на Евромайдане было системным», - заявлял начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк. ​В декабре 2017 года советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал ввести уголовную ответственность «за оскорбление и порицание» Евромайдана.

Фото: Блоги - I.UA