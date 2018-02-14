В Казахстане подорожало золото

В прошлом году казахстанцам предоставили альтернативный инструмент инвестирования и/или накопления денег: драгоценный металлы. 31 мая 2017 года Национальный банк РК запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения. Заметим, во всем мире средства в драгоценные металлы, как в стабильный и надежный источник инвестирования, вкладывают уже довольно давно, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.

По последним данным НБ РК на 13 февраля стоимость 1 грамма золота составляет 13882,7 тенге, днем ранее - 13849,6 тенге. С начала запуска программы самая высокая цена за 1 грамм золота была 7 сентября 2017 года - 14702,1 тенге. Самая высокая цена в 2018 году была зафиксирована 16 января - 14223,4 тенге. За 8 месяцев (13.06.17 - 13.02.18) золото подорожало почти на 8%.



При расчетах используются утренний фиксинг золота в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию, и официальный курс тенге к доллару США.

Еще один инструмент инвестиций в драгметаллы - неаллокированный (обезличенный) металлический счет, на котором отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков (количество слитков, проба, производитель, серийный номер и др.).

В отличие от слитков аффинированного золота, которые принадлежат держателю физически, в данном случае драгоценные металлы не выдаются на руки, что делает их стоимость выгоднее, так как нет оплаты НДС, расходов на хранение, инкассацию металла и экспертизу.

Фото: lada.kz