Сундет Байгожин дебютирует в шедевре Дж. Верди «Травиата»

Известный оперный певец, ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Сундет Байгожин дебютирует в партии Жоржа Жермона в знаменитой опере Джузеппе Верди «Травиата». Шедевр мировой классики будет представлен 17 февраля на сцене Большого зала театра.

Именитый казахстанский баритон Сундет Байгожин востребован на сегодняшний день не только на родине, но и за рубежом. Его обширный репертуар включает ведущие партии в оперных спектаклях из национальной и мировой классики: Абай в опере «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди, Бекежан в опере «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, Марсель в опере «Богема», Шарплес в опере «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, Фигаро в опере «Севильской цирюльник» Дж. Россини, Эскамильо в опере «Кармен» Ж. Бизе, Онегин в опере «Евгений Онегин» П. Чайковского и многие другие. Артист с большим успехом выступает в престижных залах США, Италии, Франции, Австрии, России, Беларуси, Южной Кореи, Турции, Иордании и других стран.

В опере «Травиата» вокалист воплотит образ Жоржа Жермона – почтенного главы благородного семейства, солидного, уважаемого представителя высшего общества. Характер любящего и преданного отца особенно трогательно раскрывается в мелодичной арии Жермона. А в развернутом драматичном дуэте героя с Виолеттой происходит, своего рода духовный поединок – столкновение двух сильных характеров, во время которого Жермон обнаруживает ее превосходные моральные качества.

- Исполнение этой интересной и сложной с музыкальной точки зрения партии требует мягкого звучания, владения техникой пения в стиле «бельканто». Поскольку роль Жермона несколько «возрастная», я сознательно много лет не выступал в этом спектакле. Для меня особенно важно, что мой дебют в образе Жоржа Жермона состоится на сцене родного театра «Астана Опера», - отметил Заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин.

Вместе с Сундетом Байгожиным в этот вечер на сцену выйдут его коллеги – ведущие солисты театра «Астана Опера». В роли прекрасной Виолетты Валери выступит Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова, образ ее возлюбленного Альфреда Жермона представит Заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев.

Симфонический оркестр и хор «Астана Опера», дирижер – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

В основу либретто Франческо Мария Пиаве лег роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Режиссер-постановщик – Хеннинг Брокгауз (Италия). Режиссер – Наталья Кагадий.

Начало спектакля в 18.00.