Двигатель Boeing развалился во время полета над Тихим океаном

Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, опубликовали видео и фото, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном, пишет РИА Новости

"Самый страшный день в моей жизни", — признается Maria Falaschi.

​"В инструкции об этом ничего не сказано", — шутит Erik Haddad.

В авиакомпании United Airlines, которой принадлежит самолет, заявили, что двигатель потерял обтекатель, при этом причина случившегося пока не установлена. В сообщении говорится, что пилоты смогли безопасно посадить авиалайнер.

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q