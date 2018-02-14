Двигатель Boeing развалился во время полета над Тихим океаном
Причина случившегося пока не установлена.
Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, опубликовали видео и фото, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном, пишет РИА Новости
"Самый страшный день в моей жизни", — признается Maria Falaschi.
"В инструкции об этом ничего не сказано", — шутит Erik Haddad.
В авиакомпании United Airlines, которой принадлежит самолет, заявили, что двигатель потерял обтекатель, при этом причина случившегося пока не установлена. В сообщении говорится, что пилоты смогли безопасно посадить авиалайнер.
that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 февраля 2018 г.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.