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Двигатель Boeing развалился во время полета над Тихим океаном

14 февраля 2018, 09:59

Причина случившегося пока не установлена.

Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, опубликовали видео и фото, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном, пишет РИА Новости

"Самый страшный день в моей жизни", — признается Maria Falaschi.

​"В инструкции об этом ничего не сказано", — шутит Erik Haddad.

В авиакомпании United Airlines, которой принадлежит самолет, заявили, что двигатель потерял обтекатель, при этом причина случившегося пока не установлена. В сообщении говорится, что пилоты смогли безопасно посадить авиалайнер.


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