Какие лекарства больше всего подорожали в Казахстане

В среднем фармацевтическая продукция подорожала за год на 6,6%.

За прошедший год казахстанский фармпром выпустил основных фармпродуктов на 73,4 миллиарда тенге - сразу на 73,1% больше, чем годом ранее. Производство лекарств достигло за январь-декабрь 2017 уже 31,8 тысячи тонн - на 79,8% больше, чем год назад, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Еnergyprom.kz.

По итогам 11 месяцев 2017 года казахстанские фармкорпорации обеспечили спрос на антибиотики - всего на 14,3%, однако на прочие лекарства и фармацевтические препараты - сразу на 53,1% (против 41,5% годом ранее). В то же время, витамины и их производные в РК практически не выпускаются.

Впрочем, сильнее всего год-к-году подорожали вовсе не импортируемые в страну витамины (здесь годовой рост составил всего 5,6% по итогам января 2018). Заметнее всего подскочили в цене гормональные препараты (сразу на 21,6%), анальгетики (на 12,9%) и желудочные препараты (на 7,5%).

В среднем же фармацевтическая продукция подорожала за год на 6,6%.

Фото: cxid.info