Казахстанский рынок нефтесервисных услуг составляет около $7 млрд в год

Казахстанским нефтесервисным компаниям сегодня начали доверять, заявил гендиректор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов на брифинге в СЦК, сообщает «Казинформ».

«Недоверия к казахстанским подрядным компаниям нет. Когда второй завод Тенгиза реализовывался, рабочая сила привлекалась из-за рубежа. Очень много было филиппинцев, индийцев, компаний из Турции. А сегодня мы наблюдаем такую картину, что эти же зарубежные инвесторы привлекают местные компании», - сказал Нурлан Жумагулов.

По его словам, иностранные компании даже стараются переманить действующих сотрудников у отечественных субподрядных организаций, предлагая более высокий заработок, тем самым самых лучших специалистов забирая себе.

«Мы с такой политикой не согласны и отмечаем возможные риски, поскольку казахстанская субподрядная организация может ослабеть и в последующем не выполнить принятые обязательства. Основная проблема у наших компаний - нехватка оборотных средств. Зарубежные компании, имея свой бренд, могут получить доступ к кредитам с низкими процентами. Есть кредитный рейтинг, и, имея имя, они могут получить дешевые кредиты в зарубежных финансовых организациях, а казахстанским компаниям очень сложно получить кредиты даже в отечественных банках, если даже получат, то под огромные проценты - под 15, 20%, и им сложно конкурировать», - отметил Нурлан Жумагулов.

Он также сообщил, что в нефтесервисной отрасли на сегодня работает более тысячи компаний с общей численностью не менее 170 тысяч человек. Ежегодно оборот нефтесервисных услуг составляет в среднем 2 триллиона 200 миллиардов тенге, то есть 7 миллиардов долларов в год. По итогам 2016 года всеми нефтесервисными отраслями были выплачено налогов на сумму более 280 миллиардов тенге. Вовлечение отечественного бизнеса на сегодня составляет в среднем 50%.

«К сожалению, по некоторым видам сегментов вовлечение местного бизнеса составляет меньше 20%. Это, в частности, по проектированию и геофизическим услугам. Рынок по проектированию по итогам 2017 года составил более 425 миллиардов тенге. По геологическим, геофизическим услугам 135 миллиардов тенге. Как всем известно, перед новым годом Глава государства подписал новый Кодекс о недрах, который вступит в силу летом. И в нём удалось закрепить развитие отечественного нефтесервиса. В частности, это установление обязательств для подрядных компаний закупаться в соответствии с правилами. В том числе для подрядчиков крупных операторов, таких как Кашаган, Тенгиз, Карачаганак. Другое обязательство - по достижению не менее 50% казахстанского содержания по отдельным сегментам рынка», - добавил Нурлан Жумагулов.