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Депутат Рады: Крым Украина вернет только силой‍

14 февраля 2018, 10:29

Юрий Береза не единожды выступал с провокационными заявлениями.

Власти Украины могут "восстановить контроль" над Крымом только силовым путем. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на телеканал "112" заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

Парламентарий заверил, что ВСУ стала "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на полуостров.

"Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет", — заявил политик.

Он также добавил, что Минские соглашения были полезны для Украины только потому, что позволили "привести в порядок" военное строительство и реорганизовать вооруженные силы.

Юрий Береза не единожды выступал с провокационными заявлениями. Ранее он угрожал устроить для украинской парламентской оппозиции "ночь длинных ножей" и требовал начать "поход ВСУ на Москву".

Крым стал российским регионом по результатам состоявшегося в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Плебесцит инициировали местные власти после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко


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