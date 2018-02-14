Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе 2018 года

В январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены предприятий-производителей в горнодобывающей промышленности повысились на 0,4%, обрабатывающей - на 2,6%. Цены на промышленную продукцию стали выше на 0,9%, услуги промышленного характера - на 6,3%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Январь 2018г. к декабрю 2017г. январю 2017г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера 1,4 12,2 37,6 Промышленная продукция 0,9 12,4 40,0 Средства производства 0,8 22,1 31,9 Продукция промежуточного потребления 1,1 13,8 45,3 Потребительские товары -0,2 2,7 14,6 Услуги промышленного характера 6,3 11,1 17,8

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на уголь стали выше на 6%, топливо дизельное - на 1,4%, мазут - на 0,7%, нефть, бензин и металлические руды - по 0,3%, на пропан и бутан сжиженные - ниже на 0,3%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 16,4%, прокат черных металлов - на 3,5%, свинец - на 1,1%, их снижение - на алюминий на 3,4%, цинк - на 2,3%, благородные металлы - на 2%, медь - на 0,5%.

Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 2,2%, масло растительное - на 1,9%, молочные продукты - на 1,1%, рис - на 0,5%, их снижение - на муку пшеничную на 2,2%, крупы - на 1,4%, сахар - на 1,2%.