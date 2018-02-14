Как будет организовано движение в Астане на время футбольного матча 15 февраля

На период проведения мероприятия 15 февраля с 21.00 до 00.00 часов будет ограничено движение грузовых автомашин по проспектам Туран и Кабанбай батыра.

Департамент внутренних дел Астаны информирует об организации дорожного движения в период проведения футбольного матча 15 февраля, передает Zakon.kz.

В период проведения футбольного матча между клубами «Астана» и «Sporting» (Португалия) на стадионе «Астана-Арена» Управлением административной полиции совместно с ГУ «Управление пассажирского транспорта Астана» и ТОО «Астана ЛРТ» организованы 4 точки сбора и доставки болельщиков к стадиону:

1. СК «Казахстан»;

2. Цирк г.Астана;

3. Дворец «Жастар» (пр.Республики);

4. Парковка мечети «Нур-Астана».

Вывоз болельщиков, прибывших на общественном транспорте, будет осуществлен этими же автобусами. Посадка предусмотрена с юго-восточной стороны стадиона, а также маршрутными автобусами по пр.Кабанбай батыра.

В связи с предполагаемым увеличением транспортного потока на участках улиц, прилегающих к стадиону, водителям личного транспорта, прибывшим на матч, предлагается заранее планировать свой маршрут движения по проспектам Кабанбай батыра и Туран, а также осуществлять стоянку на парковочных зонах спортивных комплексов «Алау» (со стороны пр.Кабанбай батыра), «Барыс-Арена» (со стороны пр.Туран) при отсутствии мест на парковочной зоне стадиона «Астана-Арена». Вместе с тем, для безопасности будет обустроен временный пешеходный переход через пр.Туран.

На период проведения мероприятия 15 февраля с 21.00 до 00.00 часов будет ограничено движение грузовых автомашин по проспектам Туран и Кабанбай батыра.

Парковка транспорта вдоль проезжей части проспектов Туран и Кабанбай батыра на участках прилегающих к спорткомплексам велотрек «Сарыарка», стадиона «Астана-Арена», стадиона «Барыс-Арена», ледового дворца «Алау» будет запрещена.