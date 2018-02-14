Краткосрочный экономический индикатор в январе 2018 года составил 104,7%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе 2018г. к январю 2017г. составил 104,7%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе 2018г. составил 636,9 млрд. тенге, что на 65,4% больше, чем в январе 2017г.

Объем промышленного производства в январе 2018г. составил 2181 млрд. тенге в действующих ценах, что на 5,2% больше, чем в январе 2017г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,5%, в обрабатывающей промышленности - на 6,2%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 6,4%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 3,3%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2018г. составил 113,4 млрд. тенге, что больше на 3,7% чем в январе 2017г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе 2018г. составил 104%.

Объем грузооборота в январе 2018г. составил 45,4 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) или 107,9% к январю 2017г. Объем пассажирооборота составил 22,4 млрд. пкм и вырос на 4,9%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе 2018г. составил 104,4%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе 2018г. составил 107,5%.

Объем розничной торговли за январь 2018г. составил 625,7 млрд. тенге или 104,3% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь 2018г. составил 1298 млрд. тенге или 109,3% к уровню соответствующего периода 2017г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-декабре 2017г. составил 77646,8 млн. долларов CША и по сравнению с январем-декабрем 2016г. увеличился на 25%, в том числе экспорт - 48342,1 млн. долларов США (на 31,6% больше), импорт 29304,7 млн. долларов США (на 15,5% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2018г. составило 415642 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,6%, в том числе 406840 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 260236, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 251887 единиц.

Индекс потребительских цен в январе 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. составил 100,6%. Цены на продовольственные товары повысились на 0,6%, непродовольственные товары - на 0,3%, платные услуги для населения - на 0,8%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в январе 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. повысились на 1,4%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в декабре 2017г. составили 85711 тенге, что на 4,1% выше, чем в декабре 2016г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 2,8%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в январе 2018г. составила 150257 тенге.

Численность безработных по оценке в январе 2018г. составила 440,3 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец января 2018г. составила 92,6 тыс. человек или 1% к рабочей силе.