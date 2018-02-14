В январе 2018 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В январе 2018г. инфляция составила 0,6%. Цены в промышленности выросли на 1,4%, строительстве - на 0,7%, оптовой торговле - на 0,5%. Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц повысились на 0,7%, а на перевозку грузов всеми видами транспорта - снизились на 0,2%.