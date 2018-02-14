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В январе 2018 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В январе 2018г. инфляция составила 0,6%. Цены в промышленности выросли на 1,4%, строительстве - на 0,7%, оптовой торговле - на 0,5%. Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц повысились на 0,7%, а на перевозку грузов всеми видами транспорта - снизились на 0,2%.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Январь 2018 г. к

декабрю 2017 г.

январю 2017 г.

декабрю 2015 г.

Потребительские цены

0,6

6,8

16,8

Цены предприятий-производителей промышленной продукции

1,4

12,2

37,6

Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения

0,4

8,9

24,1

Цены в строительстве

0,7

5,6

10,6

Цены на продукцию сельского хозяйства

0,0

1,8

10,3

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

-0,2

1,1

11,4

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

0,7

1,6

13,1

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

0,0

-0,3

4,4

Цены оптовых продаж

0,5

5,8

19,5

Цены экспортных поставок продукции*

4,3

21,2

32,6

Цены импортных поступлений продукции*

0,7

6,8

24,3

*) Данные за декабрь 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.

 

r13-02-2018-6

 

 

14 февраля 2018, 10:55
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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