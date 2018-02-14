В январе 2018 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В январе 2018г. инфляция составила 0,6%. Цены в промышленности выросли на 1,4%, строительстве - на 0,7%, оптовой торговле - на 0,5%. Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц повысились на 0,7%, а на перевозку грузов всеми видами транспорта - снизились на 0,2%.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Январь 2018 г. к
|
декабрю 2017 г.
|
январю 2017 г.
|
декабрю 2015 г.
|
Потребительские цены
|
0,6
|
6,8
|
16,8
|
Цены предприятий-производителей промышленной продукции
|
1,4
|
12,2
|
37,6
|
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения
|
0,4
|
8,9
|
24,1
|
Цены в строительстве
|
0,7
|
5,6
|
10,6
|
Цены на продукцию сельского хозяйства
|
0,0
|
1,8
|
10,3
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
-0,2
|
1,1
|
11,4
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,7
|
1,6
|
13,1
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
0,0
|
-0,3
|
4,4
|
Цены оптовых продаж
|
0,5
|
5,8
|
19,5
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
4,3
|
21,2
|
32,6
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
0,7
|
6,8
|
24,3
|
*) Данные за декабрь 2017 года. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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