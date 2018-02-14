В Алматы за первый месяц 2018 года выдано более 240 "вип" госномеров на 70 млн тенге

ДВД Алматы: за первый месяц 2018 года выдано 244 государственных регистрационных номерных знака повышенного спроса на сумму порядка 70 миллионов тенге, передает Zakon.kz.

Согласно данным Управления административной полиции, в январе было выдано 244 единицы ГРНЗ повышенного спроса на общую сумму 69 783 480 тенге. В январе 2017 года соответствующим подразделением полиции выдан 91 знак на сумму 35 101 430 тенге.

«На сегодняшний день по Алматы заявки на государственные регистрационные номерные знаки повышенного спроса принимают сотрудники полиции в СпецЦОНах города. Заявки формируются и направляются в Комитет административной полиции. По готовности производится регистрация транспортного средства с присвоением выбранного владельцем ГРНЗ повышенного спроса. Процедура присвоения и выдачи государственных регистрационных номерных знаков, также и повышенного спроса осуществляется в соответствии с требованиями приказа МВД РК от 23.04.2015 года №386 «Правила изготовления, хранения и учёта бланков СРТС, присвоения и изготовления ГРНЗ транспортных средств в подразделениях органов внутренних дел Республики Казахстан, утверждённые приказом МВД РК от 23.04.2015г. №386, а также Приказа МВД РК от 02..12.2014г. «Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утверждённые приказом МВД РК от 02.12.2014 года № 862». Согласно п.25 Настоящих Правил, доступ владельцев транспортных средств, к перечню имеющихся в наличии ГРНЗ повышенного спроса (далее – перечень) . Владелец транспортного средства имеет право выбрать цифровое и (или) буквенное обозначения ГРНЗ повышенного спроса. Регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определенное цифровое и (или) буквенное обозначения ГРНЗ повышенного спроса, производится после изготовления ГРНЗ»,- напомнил начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

Для сведения: согласно п.п.2) п.3 Правил, к государственным регистрационным номерным знакам (далее – ГРНЗ) повышенного спроса относятся:

цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707;

цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями;

цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999;

цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями;

цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777;

цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями;

с одинаковыми буквенными обозначениями;

Ставки государственных пошлин установлены в ст.615 Налогового Кодекса РК:

государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 на автомобиль – 57 МРП;

государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 114 МРП;

государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 на автомобиль – 137 МРП;

государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 194 МРП;

государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 на автомобиль – 228 МРП;

государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 285 МРП;

государственных регистрационных номерных знаков (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999) с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 57 МРП.

фото: Колёса