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МИК РК проверяет скандальные группы в соцсети

14 февраля 2018, 11:12

Администрация и участники групп, судя по записям, уже в курсе проверки.

Контент групп в социальной сети «ВКонтакте» «Уроды города Алматы» и «Отбросы этого поколения Алматы» проверят эксперты. Об этом порталу Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций РК.

«На данный момент контент этих групп находится на экспертизе. Если экспертиза признает его неправомерным, то администрации этих ресурсов будет вынесено предписание и на его основании группы будут заблокированы. Без заключения экспертизы группы закрыть не могут», - сказали в ведомстве.

Отметим, что указанные группы довольно популярны среди казахстанских подростков. В них размещаются в основном фотографии курящих или выпивающих школьников.

Администрация и участники групп, судя по записям, уже в курсе проверки МИК РК.

«На экстремизм проверяют по статье возбуждение розни, либо вражды в отношении социальной группы», - написал некий Unknown Soldier под одной из фотографий в группе «Уроды города Алматы».

А в группе «Отбросы этого поколения Алматы» появился пост со следующим содержанием:

В курсе происходящего также руководство школ и родители.

Фото: vk.com


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