Аким СКО: Я буду лично проверять ваши красивые отчеты

В целом, по области в 2017 году трудоустроено 30714 человек, что больше на 24 % по сравнению с 2016 годом.

На расширенном заседании коллегии управления координации занятости и социальных программ аким области Кумар Аксакалов акцентировал внимание на создание постоянных рабочих мест, передает пресс-служба акима области.

«Человек должен быть трудоустроен на постоянное рабочее место, а не на один-два месяца. Не приемлемо если вы принимаете временно на какие-то общественные работы. Здесь не нужно больших усилий. Человек должен работать постоянно, круглый год. Предупреждаю всех, поедем по селам и проверим, зайдем в дома сельчан. Вы знаете, я очень щепетильно к этому отношусь. Я буду лично проверять ваши красивые отчеты и рапорта», - отметил глава региона обращаясь к руководителям районных отделов занятости и акимам сельских округов.

В целом, по области в 2017 году трудоустроено 30714 человек, что больше на 24 % по сравнению с 2016 годом. Из них на постоянные рабочие места трудоустроено 24788 чел или 80 %. В регионе сократилось количество самозанятых. В начале 2017 года было 91 тысяч самозанятых, сейчас их число составляет 79 тысяч человек.

В области утвержден комплексный план содействия занятости населения на 2018 год, мероприятиями которого с учетом реализации Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства планируется охватить 27,5 чел.

В СКО наблюдается рост заработной платы. По итогам 2017 года, среднемесячная заработная плата выросла на 6,5 процента и составляет 103 тысяч тенге.