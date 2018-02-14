Тенге вновь укрепился
В обменниках доллар покупают/продают за 321-323 тенге, евро - за 398-401 тенге, рубль - за 5,57-5,67 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По результатам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 322,45 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 321-323 тенге, евро - за 398-401 тенге, рубль - за 5,57-5,67 тенге.
Фото: 24smi.org.
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