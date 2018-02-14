Ерман избран вместо Ашимбаева председателем комитета в Мажилисе

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты избрали председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности вместо Маулена Ашимбаева, который ранее был назначен первым заместителем председателя партии «Нур Отан», передает корреспондент Zakon.kz.

«В настоящее время место председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности вакантно. В этой связи предлагаю на вакантное место кандидатуру Ермана Мухтара Тилдабековича», - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Мухтара Тилдабековича вы все знаете, он член этого комитета, владеет иностранными языками, грамотный и опытный депутат, внес большой вклад в принятие многих законов», - добавил глава Палаты.

Ксения Давыдова