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Ерман избран вместо Ашимбаева председателем комитета в Мажилисе

 

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты избрали председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности вместо Маулена Ашимбаева, который ранее был назначен первым заместителем председателя партии «Нур Отан», передает корреспондент Zakon.kz.

«В настоящее время место председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности вакантно. В этой связи предлагаю на вакантное место кандидатуру Ермана Мухтара Тилдабековича», - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Мухтара Тилдабековича вы все знаете, он член этого комитета, владеет иностранными языками, грамотный и опытный депутат, внес большой вклад в принятие многих законов», - добавил глава Палаты.

 

Ксения Давыдова

 

14 февраля 2018, 11:30
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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