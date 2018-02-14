Юрист: Призвать к ответу виновных в пытках - трудное и зачастую безнадежное занятие

Почему лишь малая часть заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в местах лишения свободы приводит к осуждению виновных? Почему сотрудники правоохранительных органов, на которых жалуются заключенные, остаются безнаказанными? Почему нет тщательного, беспристрастного, эффективного расследования дел о пытках? Об этом и другом рассказала известный адвокат Светлана Ковлягина, сообщает Zakon.kz.

Как мы уже сообщали, пару дней назад в атбасарской больнице Акмолинской области скончался 30-летний осужденный. Возбуждено досудебное производство по статье Уголовного кодекса - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Надеемся, виновные будут установлены и наказаны в строгом соответствии с законом.

Этот случай заставил вспомнить один из последних круглых столов по пыткам, который прошел не так давно в Павлодаре. Адвокат Светлана Ковлягина заявила тогда, что лишь малая часть сообщений о пытках приводит к осуждению виновных. По ее мнению, это говорит о том, что безнаказанность за пытки и другие виды жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов по-прежнему остается широко распространенной в нашей стране.

- Правовые средства защиты для тех, кто столкнулся с вопиющими нарушениями прав человека, неэффективны, - отметила юрист. - Неспособность эффективно расследовать все утверждения о пытках и призвать к ответу каждого виновного нарушает международные обязательства Казахстана в области прав человека. С точки зрения тех, кто пострадал от пыток и других видов жестокого обращения, это чрезвычайно трудное и зачастую безнадежное занятие. Для многих оно к тому же напрямую связано с угрозами личной безопасности.

Даже в тех случаях, когда уголовное дело открывалось немедленно, это не гарантирует тщательного и беспристрастного расследования. Мнение о том, что жертвы лгут, является причиной неспособности следователей собрать и задокументировать доказательства, а также объясняет тенденцию прокуроров игнорировать судебные или медицинские свидетельства, представленные заявителями и их адвокатами. Говоря об этом, Светлана Ковлягина также подчеркнула, что «препятствием на пути к правосудию является отказ держать жертву в курсе хода расследования, утверждения о том, что преступников невозможно идентифицировать, и затягивание расследований. Преследование и запугивание жертв со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые обвиняются в пытках, также являются весьма значимым препятствием, особенно для заключенных, так как нет эффективных гарантий защиты заявителей и свидетелей от преследования».

- Известны случаи, когда заключенные, подавшие жалобы на пытки и жестокое обращение, впоследствии свои жалобы отзывали и только лишь на этом основании уголовное дело по факту пыток не возбуждалось, - заявила юрист. – То, что заключенный отзывает свою жалобу, свидетельствует лишь о том, что на него было оказано давление. Никаких других объяснений подобного отказа нет и быть не может.

Уголовные дела по пыткам должны возбуждаться и расследоваться вне зависимости от жалобы потерпевшего, потому что это дела публичного обвинения, напомнила Светлана Ковлягина и добавила, что под страхом давления на них со стороны сотрудников учреждения, наличие на теле явно выраженных следов насилия осужденные объясняют тем, что упали сами.

Адвокат считает, что во всех случаях обнаружения на теле заключенного телесных повреждений, когда имеются обоснованные подозрения на применение к нему пыток и жестокого обращения, необходимо назначать судебно-медицинскую экспертизу.

Торгын Нурсеитова