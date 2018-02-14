Драгоценные металлы и неаллокированные металлические счета за февраль 2018 года

В прошлом году казахстанцам предоставили альтернативный инструмент инвестирования и/или накопления денег: драгметаллы. 31 мая 2017 года Национальный Банк Республики Казахстан запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения. Заметим, во всем мире средства в драгоценные металлы, как в стабильный и надежный источник инвестирования, вкладывают уже довольно давно.

По последним данным НБ РК на 13 февраля стоимость 1 грамма золота составляет 13882,7 тенге, днем ранее - 13849,6 тенге. С начала запуска программы самая высокая цена за 1 грамм золота была 7 сентября 2017 года - 14702,1 тенге. Самая высокая цена в 2018 году была зафиксирована 16 января - 14223,4 тенге.

За 8 месяцев (13.06.17 - 13.02.18) золото подорожало почти на 8%.

*При расчетах используются утренний фиксинг золота в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию, и официальный курс тенге к доллару США.

Реализуются золотые слитки через 3 БВУ РК - Народный Банк, Евразийский Банк и Цеснабанк.

Все эти банки предлагают мерные слитки аффинированного золота весом в 10, 20, 50 и 100 грамм. Каждый слиток оснащен защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт), и выпускается в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить целостность упаковки (вскрывалась ли упаковка, или нет).

Еще один инструмент инвестиций в драгметаллы - неаллокированный (обезличенный) металлический счет, на котором отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков (количество слитков, проба, производитель, серийный номер и др.). В отличие от слитков аффинированного золота, которые принадлежат держателю физически, в данном случае драгоценные металлы не выдаются на руки, что делает их стоимость выгоднее, так как нет оплаты НДС, расходов на хранение, инкассацию металла и экспертизу.

Металлические счета открывают в 3 банках РК. В Сбербанке можно открыть счет для покупки/продажи золота, серебра, платины и палладия. В Народном Банке - для золота и серебра. В Qazkom - только для золота.