Фармацевтическая продукция подорожала за год на 7%

За прошедший год казахстанский фармпром выпустил основных фармпродуктов на 73,4 миллиарда тенге - сразу на 73,1% больше, чем годом ранее*.

Производство лекарств достигло за январь-декабрь 2017 уже 31,8 тысячи тонн - на 79,8% больше, чем год назад.

Основные регионы, концентрирующие производство - Алматинская область (52,8% от РК), ЮКО (18,3%) и Алматы (12,4%). В этих регионах работают такие крупные компании, как ТОО «АбдиИбахим ГлобалФарм», ТОО «Kelun-KazPharm», ТОО «Dolce» (Алматинская область), ТОО «Зерде-Фито», АО «Химфарм» (ЮКО), Алматинская Фармацевтическая Фабрика «Нобел», ТОО «Аврора», ТОО «Cheminnova Alimor Kazpharm», ТОО «Rapid-Alimor Pharm Industries», ТОО «Dosfarm» (Алматы), и прочие.

*Здесь и далее сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды.

Польский инвестор вложит в фармацевтическую отрасль РК дополнительно 37 млн долларов: компания «SANTO», являясь частью международной фармацевтической группы «Польфарма» (Польша), реализует в Южно-Казахстанской области крупнейшей инвестиционный проект по модернизации действующего фармацевтического производства АО «Химфарм» в соответствии с международными стандартами GMP (англ. Good Manufacturing Practice; Надлежащая производственная практика).

Основные задачи четвертого этапа инвестиционной программы международной группы «Польфарма» на 2018 - 2022 годы - развитие IT-инфраструктуры, диджитализация производства, усовершенствование и автоматизация системы контроля и обеспечения качества, развитие и разработка новых лекарственных средств. Будет построена новая лаборатория, обновлена инфраструктура, модернизированы объекты логистики, обновлено оборудование для исследований и разработок, а уже в марте 2018 году запущен новый участок нестерильных растворов.

По итогам 11 месяцев 2017 года казахстанские фармкорпорации обеспечили спрос на антибиотики - всего на 14,3%, однако на прочие лекарства и фармацевтические препараты - сразу на 53,1% (против 41,5% годом ранее). В то же время, витамины и их производные в РК практически не выпускаются.

Впрочем, сильнее всего год-к-году подорожали вовсе не импортируемые в страну витамины (здесь годовой рост составил всего 5,6% по итогам января 2018).

Заметнее всего подскочили в цене гормональные препараты (сразу на 21,6%), анальгетики (на 12,9%) и желудочные препараты (на 7,5%).

В среднем же фармацевтическая продукция подорожала за год на 6,6%.