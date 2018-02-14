В ЕАЭС приняты Единые ветеринарно-санитарные требования для животноводческих предприятий, появится единый реестр сортов сельскохозяйственных растений

Ряд решений по формированию общей информационной базы в агропромышленном комплексе ЕАЭС, а также в сфере ветеринарного и санитарного контроля приняты на Коллегии ЕЭК 13 февраля.

Утверждены Единые ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному контролю и надзору.

Сформирована единая нормативная база, определяющая правила работы для всех предпринимателей, занимающихся производством, переработкой и хранением мяса, масла, молока, яиц и других товаров животного происхождения. Соответствие принятым требованиям является основанием включения в союзный реестр и позволяет свободно торговать в странах евразийской «пятерки».

Ранее требования определялись национальным законодательством. Отсутствие единых стандартов на уровне ЕАЭС приводило к противоречиям при принятии решений, в том числе о включении в союзный реестр предприятий и, как следствие, ограничивало возможности для выхода на общий рынок ЕАЭС.

Принятый документ включает как ветеринарно-санитарные требования общего характера, описывающие процесс выращивания или содержания животных, так и отраслевые - к предприятиям, которые занимаются содержанием крупного рогатого скота, свиней, овец, пушных зверей, птицы, рыбы, пчел. Кроме того, в документе содержатся единые требования к предприятиям по убою продуктивных животных, производству, перевозке и хранению товаров животного происхождения и кормов и т.д.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

Производители, уже включенные в союзный реестр, в течение 18 месяцев с момента вступления в силу Единых требований могут работать в соответствии с национальным законодательством той страны, на территории которой располагается предприятие.

Принят Перечень ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), остатки которых могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье. Кроме того, приняты методики их определения.

В перечень включены 82 ветеринарных лекарственных средства с указанием максимально допустимых уровней содержания, а также методик их выявления. Документ будет применяться при проведении производственного и государственного надзора и контроля.

Например, в мясе всех видов животных, включая птицу и продукцию аквакультуры, может сдержаться не больше 0,05 мг/кг амоксициллина. Содержание вальнемулина в печени свиней не должно превышать 0,5 мг/кг. Остаток этого препарата выявляется с помощью методики определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Количество марбофлоксацина в молоке крупного рогатого скота должно быть не более 0,075 мг/кг. Здесь применяется иммуноферментный анализ с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов.

Решение Комиссии позволит снять необоснованные барьеры во взаимной торговле, повысить прозрачность при обращении продовольственных товаров на едином евразийском рынке.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Утвержден Порядок формирования и ведения единого реестра сортов сельскохозяйственных растений. ЕЭК на основании сведений из национальных реестров сортов (селекционных достижений) создаст единый реестр в электронном виде с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС. В перечне будет содержаться информация о роде и виде сельскохозяйственного растения, наименовании сорта, его хозяйственных и биологических характеристиках, почвенно-климатических зонах, пригодных для возделывания сорта и т.д. Кроме того, порядком устанавливаются процедуры взаимодействия уполномоченных органов стран Союза и ЕЭК при формировании и ведении единого реестра.

Результатом работы станет создание единого в рамках Союза открытого информационного ресурса о сортах сельскохозяйственных растений, допущенных или рекомендованных к использованию в государствах-членах. Использование этой информации специалистами агропромышленного комплекса, экспертами и селекционерами, представителями национальных правительств будет способствовать внедрению в хозяйственный оборот новых высокопродуктивных сортов и развитию семеноводства на евразийском пространстве.