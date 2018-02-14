Нигматулин не сошелся во мнении с зампредом НПП

Речь касалась проверок МСБ: представитель НПП утверждал, что количество проверок не сокращается, а спикер палаты призвал его «не пугать» народ.

При обсуждении поправок по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности в первом чтении в Мажилисе Парламента РК председатель палаты Нурлан Нигматулин порекомендовал Национальной палате предпринимателей «Атамекен» «подтягиваться к современному уровню» в части сокращения проверок в бизнесе, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов, количество бизнес-проверок не сокращается.

«Если в 2013 году общее количество проверок составляло 183,5 тысяч, то в 2014 году был мораторий, в 2015 году перешли на систему управления рисков, проверок было порядка 50 тысяч. В 2016 году - 100 тысяч. В 2017 году - 81 тысяча. Но мы провели анализ чрезвычайных ситуаций, в независимости от количества проверок, это константа 8 тысяч по республике. Прямой корреляции от количества проведенных проверок и несчастных случаев мы не обнаружили. Боле того, по законопроекту сохраняется особый порядок по безопасности органами СЭС. В прошлом году 15 тысяч проверок проводилось, и они сохраняются, то есть приоритет безопасности жизни и здоровья у государства есть», - сказал он.

По его словам, бизнес старается со своей стороны уделять внимание развитию саморегулированию, повышению качества и поддержке обществ по защите прав и потребителей.

В свою очередь Н. Нигматулин считает, что необходимо перенимать опыт передовых странах, в которых минимизирован подход по контрольным проверкам, но при этом складывается очень высокое качество товаров и услуг.

«Посмотрите, что делают в передовых странах с развитой экономикой. Действительно, нет количества проверок, и там, наверное, есть такой же функционал, как у «Атамекена» - ходить и везде бить в грудь: «Мы защищаем бизнес». Но при этом законодательно это сделано таким образом, что бизнесмену невыгодно выпускать некачественный товар», - заявил спикер Мажилиса.

При этом он рекомендовал НПП внести подобные предложения в Казахстане.

«Когда «Атамекен» внесет такие предложения? Рассказываете тут про 15 тысяч проверок, пугаете. Давно уже нет по 15 тысяч проверок. Понимаете, Рустам? Пора вам тоже подтягиваться к современному уровню. Глава государства создал все условия, это его в первую очередь заслуга, что сегодня нет таких массовых проверок бизнеса. (...) Мы полностью поддерживаем направление правительства по снижению контрольных функций. Но, как говорят в народе, чтобы «с водой ребенка не выплеснули». Вот, в чем ваша функция должна быть в том числе. Согласен?», - обратился Н. Нигматулин к Р. Журсунову.

«Абсолютно», - ответил Р. Журсунов.

Ксения Давыдова, Астана