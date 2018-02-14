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Американку приговорили к пожизненному за убийство дочери распятием

14 февраля 2018, 12:10

Женщина пошла на убийство, поскольку сочла, что ее дочь одержима дьяволом.

Жительницу американского штата Оклахома приговорили к пожизненному тюремному сроку за спланированное умышленное убийство дочери с помощью распятия. Об этом сообщает Лента со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что Хуанита Гомез проведет за решеткой всю оставшуюся часть жизни. У нее не будет возможности досрочного выхода на свободу.

В конце августа 2017 года стало известно, что женщина, которой в тот момент было 50 лет, вставила распятие в горло своей дочери и пыталась протолкнуть его внутрь. Она остановилась лишь после того, как изо рта жертвы пошла кровь. Когда полицейские прибыли на место преступления, 33-летняя дочь Гомез лежала на полу, положение ее тела имитировало распятого на кресте человека.

По словам женщины, она пошла на убийство, поскольку сочла, что ее дочь одержима дьяволом.

В 2014-м еще две американки были задержаны за убийство двух детей при проведении сеанса экзорцизма.

Фото: AP


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