Родительские собрания с участием полицейским проходят в колледжах Алматы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Школа" ювенальной полицией Местной полицейской службы УВД Алмалинского района была проведена встреча с родителями студентов первого курса "Алматинского колледжа моды и дизайна", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Также на собрании присутствовали администрация и педагогический состав учебного заведения.

"Одной из действенных мер профилактики правонарушений является повышение правовой грамотности. На этой встрече мы затронули проблемы ранней беременности несовершеннолетних, проблемы суицида и правонарушений среди подростков. Анализ показывает, что одной из основных причин девиантного поведения является неблагополучие в семье, это злоупотребляющий алкоголем родитель, постоянные ссоры в семье, отсутствие должного внимания ребенку. В связи с этим, нами была проведена лекция по должному воспитанию детей, а также об обязанностях и правах родителей в соответствии законам Республики Казахстан. Давались разъяснения по нововведениям в законодательстве затрагивающие права несовершеннолетних и ответственность родителей и законных представителей детей. Наряду с этим, обсуждался вопрос занятости подростков в свободное время и должном контроле со стороны родителей. Ведь в данном учебном заведении ребята обучаются творческим профессиям, поэтому в качестве рекомендации занимать детей дополнительными занятиями, отдавать их в специализированные кружки, на дополнительные занятия и спортивные тренировки. Нашими инспекторами подобные встречи проводятся регулярно во всех учебных заведениях города Алматы", - резюмировала проведенную встречу спикер собрания, начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

На встрече присутствовали более 100 родителей учащихся студентов колледжа. По окончанию присутствующие слушатели задавали вопросы, на которые получали квалифицированные ответы.