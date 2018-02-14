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Казгидромет: Зима не торопится уступать место весне

14 февраля 2018, 12:23

Синоптики дали прогноз на три дня - с 15 по 17 февраля.

С циклоном, находящимся над восточными районами республики, связаны две системы атмосферных фронтов. С прохождением этих фронтов через территорию Казахстана, в большинстве областей ожидаются снегопады, метели, сильный порывистый ветер, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

На юге и юго-востоке в предстоящие сутки местами возможны сильные осадки, преимущественно в горных районах.

В тыл атмосферным фронтам, с северо-западных районов Европейской части России смещается обширный антициклон, который будет удерживать морозную погоду в республике.

Фото: yaransk.net


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