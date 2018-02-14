Казгидромет: Зима не торопится уступать место весне
Синоптики дали прогноз на три дня - с 15 по 17 февраля.
С циклоном, находящимся над восточными районами республики, связаны две системы атмосферных фронтов. С прохождением этих фронтов через территорию Казахстана, в большинстве областей ожидаются снегопады, метели, сильный порывистый ветер, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
На юге и юго-востоке в предстоящие сутки местами возможны сильные осадки, преимущественно в горных районах.
В тыл атмосферным фронтам, с северо-западных районов Европейской части России смещается обширный антициклон, который будет удерживать морозную погоду в республике.
Фото: yaransk.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.