Нигматулин: Позиции в рейтингах ничего не стоят, если угрожают безопасности граждан

На пленарном заседании Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках обсуждения в первом чтении законодательных новшеств по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности высказался против поправок, негативно влияющих на безопасность граждан, сообщает Zakon.kz.

Мажилисмены затронули вопросы целесообразности исключения норм о лицензировании деятельности, к которой предъявляются особые требования промышленной безопасности. По мнению депутатов, данное предложение разработчика законопроекта, направленное на дерегулирование бизнеса в целях повышения позиций в различных рейтингах, в том числе «Doing Bussines», не оправдано.

Отмечено, что согласно статистическим данным, до 2012 года, когда были исключены нормы о лицензировании подобной деятельности, в Астане работало 5 лифтовых компаний, сейчас работают 69. В большинстве случаев штат компаний состоит из директора и одного специалиста, как правило, не имеющего соответствующего специального образования.

В этой связи Спикер Мажилиса обратился к министру национальной экономики с предложением рассмотреть вопрос возврата лицензирования не только в сфере технического обслуживания, а любой деятельности, связанной с безопасностью граждан. При этом Н Нигматулин отметил, что это касается, в первую очередь, объектов энергетики, нефтегазового и горнодобывающего секторов.

"Никакие позиции, ни в каких рейтингах ничего не стоят, если страдает безопасность государства и наших граждан", - подчеркнул Председатель Мажилиса.