Депутаты Кыргызстана обеспокоены положением политзаключенных в местах лишения свободы

Депутат призвал коллег принять во внимание информацию по осужденным политикам.

Депутаты Жогорку Кенеша выразили Кыргызстана обеспокоены положением политических заключенных в местах лишения свободы, передает КирТАГ.

«Трое известных политика, которые находятся в местах лишения свободы обратились в парламент и ждут нашего ответа. Мы накануне навестили политиков, объявивших голодовку», - сообщил депутат Жанар Акаев на заседании парламента в среду.

«Врачи говорят, что состояние здоровья Бектура Асанова тяжелое. У него снизилось давление. Наш коллега Омурбек Текебаев также нуждается в лечении», - добавил он.

Депутат Акаев призвал коллег принять во внимание информацию по осужденным политикам.

«В отношении депутата Аиды Саляновой суд вынес незаконное решение, поэтому нам надо поднять этот вопрос в парламенте», - призвал депутат.

Альбина Метерова

Фото: kyrtag.kg