В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» в целях систематизированного ведения специальной таможенной статистики утверждены Правила ведения специальной таможенной статистики. Специальная таможенная статистика представляет собой совокупность систематизированных сведений, предназначенных для оптимизации деятельности органов государственных доходов. Задачами специальной таможенной статистики являются: 1) сбор данных и ведение специальной таможенной статистики; 2) разработка показателей специальной таможенной статистики, их систем для наиболее объективной оценки деятельности территориальных органов государственных доходов по конкретным направлениям; 3) оптимизация отчетности, предоставляемой территориальными органами государственных доходов. Объектом учета специальной таможенной статистики являются сведения о деятельности органов государственных доходов в сфере таможенного регулирования. К объектам учета специальной таможенной статистики отнесены следующие сведения: 1) об организационной структуре системы органов государственных доходов, в том числе показатели по кадровому составу; 2) об объеме декларирования; 3) о лицах, осуществляющих деятельность в сфере таможенного регулирования; 4) о поступлении таможенных платежей и налогов в бюджет; 5) о проведенных пост - таможенных проверках. Данные специальной таможенной статистики формируются и используются органами государственных доходов в целях выполнения задач, возложенных на них. На сведения, используемые для статистических целей, распространяются положения статьи 19 Кодекса. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.