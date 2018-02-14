Экс-аким Петропавловска назначен главой столичного района "Есиль"
Депутаты маслихата единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.
Сегодня в столице прошла XXVII внеочередная сессия городского маслихата, в ходе которого депутаты одобрили назначение нового акима района «Есиль» города Астаны.На должность акима района «Есиль» была выдвинута кандидатура Толегена Закарьянова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.
«Толеген Кабыкенович Закарьянов управлял одним из стратегических важных управлений, имел непосредственное участие в реализации крупных городских проектов. Имеет большой опыт, работал в регионах, в министерствах, в Администрации Президента РК» - сказал аким города Астаны Асет Исекешев.
Депутаты маслихата единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.
Закарьянов Толеген Кабыкенович
Дата рождения: 27.09.1961
Место рождения: КазССР; г. Целиноград
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет (1983)
Юрист-правовед
Трудовой стаж:
· Следователь Советского районного отдела внутренних дел (1983);
· Следователь Советского районного отдела внутренних дел, старший следователь по особо важным делам управления внутренних дел Кокчетавского облисполкома (1985-1989);
· Работал в прокуратуре города Кокчетава (1989-1991);
· Директор фирмы Мустанг (1991-1995);
· Директор ТОО «Агро-Инвест-Целинный (1995-1998);
· Директор ТОО «Червонное» (1998-2002);
· Аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (08.2005-03.2007);
· Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (03.2007-10.2008);
· Заместитель акима Павлодарской области (10.2008-11.2010);
· Генеральный директор ТОО «Москворецкое» (2010-2012);
· Заместитель председателя Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2013);
· Аким города Петропавловска (05.2013-01.10.2014);
· Руководитель Государственного учреждения «Управление по делам религий города Астаны» (2015);
· Руководитель Государственного учреждения «Управление коммунального хозяйства города Астаны» (с 2016)
Прочие должности:
· Член совета директоров АО «НК «СПК «Ертіс» (12.2009-2010)
Фото: news.headline.kz
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