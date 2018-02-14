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Нигматулин высказался о мониторинге водных объектов в Казахстане

14 февраля 2018, 12:59

Он предложил рабочей группе по законопроекту совместно с разработчиками до второго чтения рассмотреть целесообразность исключения функции госоргана по учёту воды и мониторингу водных объектов.

Сегодня на пленарном заседании под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина в первом чтении рассмотрен проект законодательных поправок по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Одним из обсуждаемых вопросов стало исключение функции уполномоченного органа по контролю и учету воды. По мнению депутатов, это может отразиться на безопасности плотин и ослаблению готовности к наводнениям.

"Поправка в Водный кодекс об исключении учёта воды и мониторинга водных объектов, откровенно говоря, вызывает много вопросов. Если её принять в этом формате, то возникнет цепь проблем. К примеру, Гидромет не будет получать полную информацию по использованию воды. Соответственно, и прогноз ЧС не будет достоверным и точным", - сказал Нурлан Нигматулин.

По мнению Спикера Мажилиса, отсутствие надлежащего учёта использования воды также затруднит реализацию предусмотренных госпрограммами мер по обводнению пастбищ, по обеспечению граждан качественной питьевой водой.

В этой связи, Н.Нигматулин предложил рабочей группе по законопроекту совместно с разработчиками до второго чтения рассмотреть целесообразность исключения функции госоргана по учёту воды и мониторингу водных объектов.

Говоря в целом о предлагаемых поправках, Спикер Мажилиса подчеркнул важность выполнения поручений главы государства по формированию рыночных условий для предпринимательства, а также вопросах повышения ответственности бизнеса.

Фото: Петропавловск kz


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