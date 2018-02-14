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В ЮКО прошло мероприятие по возрождению охотничьего искусства

14 февраля 2018, 13:29

Цель мероприятия – пропаганда и возрождение национального охотничьего искусства, которое веками являлось неотъемлемой частью культуры и быта кочевого народа.

В Тулькубасском районе Южно-Казахстанской области прошло этнографическое мероприятие под названием «Салбурын - мереке ғой саятшыға». Встреча, которая прошла в рамках программной статьи Главы государства Н.А.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» организована совместно с областным центром обычаев и обрядов и Тюлькубасским районным отделом культуры и развития языков.

Цель мероприятия – пропаганда и возрождение национального охотничьего искусства, которое веками являлось неотъемлемой частью культуры и быта кочевого народа.

Отметим, что в открытии мероприятия принял участие известный писатель Мархабат Байгут. Участники обсудили роль и значение национальных обычаев и традиций в воспитании подрастающего поколения.

«Охотничество, звероловство – искусство, привитое казахам с рождения. Здесь учитывается мужество, храбрость и ловкость. На сегодняшний день мы должны возродить и показать подрастающему поколению древнее искусство, которое забыто в наше время», - сказал М.Байгут.

В рамках мероприятия участники обменялись мнениями и показали зрителям процесс приучения беркутов и собак к охоте. К примеру, Известный в Южно-Казахстанской области сокольник Жомарт Кеуенов и охотник Мухтар Атахан поделились полезными материалами и ответили на интересующиеся вопросы.

В завершении встречи директор центра обычаев и обрядов Жанибек Тагаев выразил благодарность всем участникам и наградил отличившихся в мероприятии охотников.


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