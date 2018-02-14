Глава МВД разъяснил Послание Президента РК в Кызылординской области

Республиканская информационная группа по разъяснению Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» во главе с министром внутренних дел К.Касымовым начала работу в Кызылординской области.

Калмуханбет Касымов принял участие в отчетной встрече акима области Крымбека Кушербаева с населением, где так же были обсуждены ключевые задачи Послания Главы государства.

На проведенной в рамках разъяснительной работы встрече с активом области министр охарактеризовал основные направления, отмеченные в программном документе, рассказал о мерах, принимаемых Правительством страны для реализации намеченных целей. Особое внимание на встрече обращено на важные направления внедрения Четвертой промышленной революции, построении современного правового и безопасного общества.

Глава министерства так же провел личный прием граждан, где ознакомился с проблемами конкретных жителей региона, а также дал поручения по скорейшему решению волнующих граждан вопросов.

В ходе поездки министр встретился с личным составом департаментов внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и уголовно-исполнительной системы, где детально остановился на мерах, которые необходимо принять органами внутренних дел для реализации задач, вытекающих из Послания.

«Послание Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана должно дать импульс к модернизации деятельности органов внутренних дел и технологическому развитию, чтобы соответствовать новым требованиям»,- отметил перед коллегами министр внутренних дел.

К.Касымов ознакомился с деятельностью местной полицейской службы, ее оснащением, работой дежурной части и переносного поста полиции с современным оборудованием. Посетил учреждение уголовно-исполнительной системы после его полной реконструкции, где вместо барачных зданий построены общежития камерного содержания для осужденных с условиями, приближенными к международным стандартам. При этом, министр обсудил расширение возможностей получения профобразования и создание дополнительных рабочих мест для осужденных с привлечением бизнес-структур региона.

Вниманию главы МВД были представлены проекты строительства учебно-тренировочного центра ДВД, Жалагашского РОВД и Саксаулского отделения полиции Аральского района.

Министр так же встретился с юными инспекторами дорожного движения, которые в прошлом году стали лучшими в республике. Калмуханбет Касымов поблагодарил их за безупречное усвоение правил дорожной безопасности и отметил, что ЮИДовцы вносят вклад в укрепление общественного порядка, что является одной из задач, обозначенных Президентом страны.

Пресс-служба МВД Республики Казахстан