В Китае пассажирка залезла в рентген вместе с сумками, боясь потерять вещи

В стране подобные странности происходят довольно часто.

На одной из железнодорожных станций округа Дунгуань в Китае произошел необычный инцидент: женщина залезла в рентгеновский сканер вслед за своими вещами, передает РИА Новости.

Как отмечает газета South China Morning Post, пассажирка настояла на этом вопреки уговорам сотрудников службы безопасности, которые рекомендовали женщине не подвергать себя излучению.

На видеозаписи со сканера видно, что женщина крепко держится за свои сумки. После досмотра у работников вокзала не возникло вопросов к содержимому багажа.

По словам персонала, в Китае подобные "странности" происходят довольно часто. В особенности, во время новогодних каникул, когда граждане едут к родственникам с других концов страны.

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