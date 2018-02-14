Нигматулин Султанову: Я восхищаюсь, как вы отвечаете
«Универсальность» ответов министра финансов РК стала объектом внимания в Мажилисе.
При обсуждении ратификации поправок в соглашение с Белоруссией об избежании двойного налогообложения спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин пошутил насчет выступления министра финансов РК Бахыта Султанова, передает корреспондент Zakon.kz.
«Всегда восхищаюсь, как вы отвечаете. Вы, наверное, в студенческие годы были лучшим студентом, могли из одной аудитории во время экзаменационной сессии заходить к любому преподавателю. Потому что ваш ответ универсален на все вопросы», - сказал Н. Нигматулин.
Б. Султанов отметил, что у него «красный диплом».
«Ну, кто бы сомневался», - ответил с улыбкой Н. Нигматулин.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: camonitor.kz
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