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Нигматулин Султанову: Я восхищаюсь, как вы отвечаете

14 февраля 2018, 13:56

«Универсальность» ответов министра финансов РК стала объектом внимания в Мажилисе.

При обсуждении ратификации поправок в соглашение с Белоруссией об избежании двойного налогообложения спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин пошутил насчет выступления министра финансов РК Бахыта Султанова, передает корреспондент Zakon.kz.

«Всегда восхищаюсь, как вы отвечаете. Вы, наверное, в студенческие годы были лучшим студентом, могли из одной аудитории во время экзаменационной сессии заходить к любому преподавателю. Потому что ваш ответ универсален на все вопросы», - сказал Н. Нигматулин.

Б. Султанов отметил, что у него «красный диплом».

«Ну, кто бы сомневался», - ответил с улыбкой Н. Нигматулин.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: camonitor.kz


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