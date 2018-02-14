Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Казахстан и Китай в 2018 году планируют запустить шесть индустриальных проектов

14 февраля 2018, 13:57

Женис Касымбек назвал сумму новых казахстанско-китайских проектов.

Министерство по инвестициям и развитию курирует 51 казахстанско-китайский индустриальный проект на сумму свыше 27 миллиардов долларов, сообщил глава ведомства Женис Касымбек.

"В этом году планируем ввести в эксплуатацию шесть казахстанско-китайских проектов на сумму 363 миллиона долларов. Начнем строительные работы по пяти проектам на сумму 623 (миллиона долларов — ред.). Всего их 51 на сумму более 27 миллиардов долларов США", — сказал Касымбек в ходе коллегии ведомства.

Министр подчеркнул, что ведомство активно работает над привлечением инвестиций и скоро представит инвестиционный бренд Казахстана. Работа над ним подходит к завершающей стадии.

"В мае текущего года планируется проведение большого международного инвестиционного форума в Астане, который позволит расширить возможности по привлечению инвестиций в нашу страну", — добавил Касымбек.

По данным министерства, казахстанская продукция обрабатывающей промышленности экспортируется в 122 страны, а Казахстан занимает 53 место среди крупнейших стран-экспортеров.

За 11 месяцев 2017 года, экспорт вырос на 31% и превысил 43 миллиарда долларов.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © AFP 2018/ Fred Dufour


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...