Казахстанка восьмой месяц находится в коме в российской клинике

В управлении здравоохранения Актюбинской области отметили, что не могут долгое время финансировать ее лечение за рубежом.

Врачи сообщили, что женщина из Актобе, впавшая в кому после тяжелых родов более семи месяцев назад, нуждается в длительной реабилитации и просят родственников перевести ее из российской клиники в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24-летняя Альбина Кушербаева родила ребенка в Каргалинском роддоме 30 июня 2017 года, а затем у нее началось кровотечение и она впала в кому. После трехмесячного лечения в областной больнице Актобе ее перевели в клинику в Санкт-Петербурге. Родственники считают, что женщина впала в кому в результате халатности врачебной и просят выделить квоту для дальнейшего ее лечения в российской клинике.

«Республиканская квота на лечение за рубежом в таких случаях им не положена. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы родственники перевели Альбину в казахстанские медучреждения, в Актобе также есть реабилитационный центр, и мы готовы им помочь поставить на ноги Альбину. Мы не можем долгое время финансировать лечение за рубежом. Однако родственники хотят завершить лечение в российской клинике», - говорит руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев.

На вопрос о том, является ли этот случай врачебной ошибкой, А.Калиев ответил, что роды протекали сложно и врачи сделали все возможное.

«Это очень сложный случай. Женщина родила, затем у нее началась резкая кровопотеря, врачи сделали все, что смогли. Были сложные роды, врачи пошли на операцию, спасли ее, но у роженицы развилась ишемия мозга. Сейчас она находится в вегетативном состоянии. Нервные клетки очень долго восстанавливаются и необходимо проводить длительную реабилитационную терапию. Мы не оставляем пациентку без внимания, постоянно находимся на связи с российской клиникой», - пояснил Асет Калиев.

Сейчас вся семья переживает за Альбину. По словам свекрови Аккымбат Кушербаевой, они все потеряли покой и здоровый сон. Из-за этой ситуации муж Альбины остался без работы, а родители вынуждены каждый месяц ездить к дочери в Санкт-Петербург.

Самал Ендибаева

Фото inform.kz