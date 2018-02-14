Осужден мужчина, от злости "заминировавший" ночной клуб в Алматы

Житель Алматы не смог попасть в ночной клуб и от злости "заминировал" его.

Мужчина осужден за ложное сообщение о бомбе в ночном клубе "Чукотка" в Алматы, сообщает пресс-служба суда Медеуского района.

В октябре прошлого года нетрезвый алматинец попытался попасть в ночной клуб, однако охранники заведения отказали ему в этом.

Мужчина, разозлившись, позвонил в противопожарную службу и полицию и рассказал о якобы заложенной бомбе в здании.

"В ходе принятых мер безопасности и проверки по заведомо ложному сообщению Е. информация не нашла своего подтверждения. Взрывчатое устройство ни в ночном клубе, ни на прилегающей территории обнаружено не было", — отметили в пресс-службе.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его осудили по статье 273 Уголовного Кодекса ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") и приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Отбывать наказание мужчина будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Sputnik