На юге Кыргызстана 17 человек госпитализированы с диагнозом «ботулизм»

Состояние троих взрослых оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

В Кара-Сууйском районе 17 человек госпитализированы с диагнозом «ботулизм» среди них 5 детей. Сообщает КирТАГ со ссылкой на минздрав КР.

«12 февраля в 20:25 часов в Кара-Сууйскую территориальную больницу поступили 7 человек с диагнозом ботулизм. 13 февраля поступили еще 10 человек, всего 17 пострадавших», - сообщает минздрав.

На сегодняшний день состояние троих взрослых оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации территориальной больницы Кара-Суу, у троих взрослых состояние средней тяжести, четверо пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

Состояние пятерых пострадавших детей оценивается как тяжелое, из них двое находятся в реанимации детской больницы Кара-Суу, трое ночью переведены в Ошскую детскую инфекционную больницу, в отделение реанимации. Состояние двоих детей средней тяжести, находятся в детской больнице Кара-Суу.

Проведено эпидрасследование, в ходе которого предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли домашний консервированный выжатый ручным методом абрикосовый компот, домашнюю консервированную приправу, манты, плов домашнего приготовления в гостях у родственницы.

Санитарными врачами изъяты остатки продуктов.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов