В Алматы обновлены автобусы еще на одном маршруте

Мы уже более двух лет проводим транспортную реформу, являющуюся одной из самых сложных в любом мегаполисе - Байбек.

В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава городского общественного транспорта. В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы экологического класса Евро-5, выехавшие сегодня на маршрут №137, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Ранее на данном маршруте перевозчиком выставлялось всего 6 автобусов из 20 запланированных, поэтому интервал достигал 50 минут. Однако маршрут очень востребован у населения, поскольку связывает мкр. «Кайрат» с районом железнодорожного вокзала Алматы-1, Универсальным рынком, автовокзалом Сайран, мкр.Калкаман, городской поликлиникой №7, а также административным центром Наурызбайского района. В связи с этим было принято решение организовать обслуживание маршрута ТОО «Алматыэлектротранс» с обеспечением 20 низкопольных автобусов большой вместимости. Соответственно интервал на маршруте сократится с 50 до 12 минут, ожидается увеличение пассажиропотока более чем в пять раз.

«Мы уже более двух лет проводим транспортную реформу, являющуюся одной из самых сложных в любом мегаполисе. Помимо автобусов, закупаемых за счет бюджетных средств, частные автопарки также обновляют подвижной состав. Однако не все готовы работать на рыночных отношениях, вкладывать собственные средства в развитие. К примеру, на данном маршруте №137 автобусы последний раз обновлялись еще в 2003 году. Сегодня для компаний, обновляющих автопарк выделяются субсидии, всем перевозчикам производятся выплаты за льготную категорию пассажиров. Сегодня рынок становится прозрачным, эффективным, для компаний, работающих на долгосрочную перспективу созданы все условия», - сказал аким мегаполиса.

При этом Бауыржан Байбек отметил, что курсирующих сегодня 1400 автобусов недостаточно для города Алматы, где проживает порядка 2 млн. человек, поэтому в рамках транспортной реформы ведется последовательная работа, в том числе по строительству автопарка, рассчитанного на обслуживание 200 автобусов на газу, завода по сборке электроавтобусов, продолжается строительство метро и ведется подготовка проекта ЛРТ.

Стоит отметить, что в Алматы уже обновлены автобусы на маршрутах №12, 22, 50, 56, 65, 69, 70, 86, 95, 103, 112, 115, 124, 126, 127, 131, возобновлен маршрут №77, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.