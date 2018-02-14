Касымбек: СЭЗ доверия не оправдали - льготы уходят в цифровизацию

Специальные экономические зоны Казахстана (СЭЗ) не оправдали значительных государственных инвестиций, вложенных в их развитие, их деятельность будет подкорректирована, а тем временем часть инструментов господдержки будет перекинуто на цифровизацию экономики, сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

В среду в ходе расширенного заседании коллегии своего ведомства Касымбек признал, что в ходе большого анализа работы СЭЗ в Казахстане были выявлены «определенные упущения, недоработки».

«Большие деньги были вложены в инфраструктуру СЭЗ, но мы считаем, что на сегодняшний день 11 СЭЗ, которые созданы благодаря государственным инвестициям - не дают того результата, которого мы ожидали», — сказал он.

Насколько СЭЗ «не оправдали ожиданий»? На прошлой неделе в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прямым текстом запретил правительству создавать новые экономические зоны до тех пор, пока оно не разберется с деятельностью уже созданных. Тут история та же, что с парком инфотехнологий «Алатау»: деньги вкладываются немалые, а когда встает вопрос об отдаче от него, никто толком на вопрос президента, что он дал экономике страны, ответить не может.

Так и с СЭЗами: по словам министра, его ведомство завершает этот анализ и внесет конкретные предложения по дальнейшей работе, с каждой из этих СЭЗ в будущем.

«В правительстве будет рассмотрена каждая свободная экономическая зона, скорректирована их работа, по итогам работы двух недель мы сможем дать соответствующую информацию общественности», - сказал Касымбек.

По его сведениям, с момента создания СЭЗ запущено 165 проектов на сумму более 800 миллиардов тенге, на этих объектах создано более 13 тысяч рабочих мест. В текущем году в СЭЗ планируется запуск еще 45 проектов на сумму порядка 171,7 миллиарда тенге, с созданием более 3 тысяч новых рабочих мест.

«На площадках индустриальных зон запущено 115 проектов на сумму 100 миллиардов тенге, создано порядка 8 тысяч рабочих мест, — продолжил Касымбек. — В этом году, мы также планируем запустить информационные системы мониторинга деятельности СЭЗ и индустриальных зон, которые позволят отслеживать эффективность данных зон. В целом, основная задача в этом направлении - утверждение законопроекта о СЭЗ и реализация национальной инвестиционной стратегии», - добавил он.

Цифровизация может стать конкурентом СЭЗ?

Между тем, если свободные экономические зоны теряют доверие государства — и могут потерять ряд преференционных преимуществ, то проекты по цифровизации промышленности список льгот, похоже, будут только наращивать. Хотя перечень таких проектов пока и сильно ограничен — сама базовая готовность промышленности, по признанию Касымбека, подкачала.

«В прошлом году совместно с партнерами из Германии, Швеции и Финляндии мы провели диагностику готовности казахстанской промышленности к внедрению индустрии 4.0. по итогам данной работы утверждены меры по техническому перевооружению базовых отраслей промышленности, направленные на создание экосистемы для внедрения цифровых технологий, которые включены в госпрограмму «Цифровой Казахстан», — напомнил он. — В рамках этой работы были проаудированы более 500 казахстанских ведущих компаний в горнорудном секторе и в обрабатывающей промышленности, итоги этой работы говорят о том, что многие предприятия находятся еще на уровне индустрии 2.0, и если есть предприятия уровня 3.0, это в основном созданные в период реализации госпрограммы по индустриализации».

В этои году начнется работа по оцифровке семи модельных цифровых фабрик, которые станут демонстрационными площадками возможности цифровых технологий. Речь идет о ведущих предприятиях в своих отраслях, такие как «Химфарм», «Казхром», «Казахмыс Евразианфуд». Параллельно будут реализовываться проекты по внедрению технологий Индустрии 4.0 на системообразующих предприятиях горно-металлургического комплекса.

«Сегодня мы имеем 14 таких проектов, мы подписали трехсторонние соглашения с самими предприятиями и акиматами, в текущем году три проекта уже будут реализованы, — отметил Касымбек. — Для перехода к Индустрии 4.0 на сегодня сформированы необходимые первоначальные условия, в течение года мы планируем частично переориентировать некоторые меры господдержки на большее стимулирование цифровизации, в частности определение видов затрат по цифровизации при возмещении расходов предприятий, предоставление грантов доступного заемного капитала, льготного лизинга и других», — добавил он.

В итоге, с учетом новых глобальных технологических трендов по цифровизации промышленности и инновационной составляющей до конца года будет разработана Концепция третьей пятилетки индустриализации. А в следующем году уже будет принята программа, направленная на становление промышленности «цифровой эпохи». Которую страна начнет реализовывать с 2020 года. Не исключено, что к тому времени количество льгот и выделенных под них финансовых ресурсов для цифровизации увеличится с соответствующим уменьшением их в других отраслях. Например, в СЭЗ…