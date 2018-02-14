Казахстанца экстрадировали из Черногории по запросу Генпрокуратуры
В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
Сегодня, 14 февраля, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Черногории для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Александр Лясота, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Соответствующий запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче разыскиваемого ДВД Северо-Казахстанской области подозреваемого удовлетворен Министерством юстиции Черногории.
Задержанный подозревается в неоднократном нарушении общественного порядка с применением насилия в отношении жителей Петропавловска в 2016 году.
После совершения преступлений Лясота удалось скрыться от органа уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен международный розыск.
В августе прошлого года Лясота задержан сотрудниками Интерпола Черногории в аэропорту г.Тиват.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
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