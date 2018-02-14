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В Японии из-за снегопадов погибли 15 человек

14 февраля 2018, 14:18

Чаще всего причиной смерти становилось падение при очистке крыш от снега.

Пятнадцать человек погибли, 222 получили травмы в результате обрушившихся на север Японии и на побережье Японского моря снегопадов, сообщило управление пожарной охраны министерства общенациональных дел Японии, передает РИА Новости.

В трех префектурах, на которые выпал основной удар стихии – Фукуи, Ниигате и Тояме, погибли 15 человек. Всего на севере основного острова Хонсю и на побережье Японского моря травмы различной степени тяжести получили 222 человека. Чаще всего причиной смерти становилось падение при очистке крыш от снега. Жители опасаются обрушения крыши под тяжестью снега и вынуждены в непогоду своими силами его счищать.

По состоянию на среду, высота снежного покрова в Фукуи составляет 2,78 метра, в Ниигате — 2,5 метра, в Тояме более 60 сантиметров.

Фото: © AFP 2018 / Kazuhiro Nogi


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