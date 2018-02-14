Российский трэвел-блогер сравнил Астану с Москва-сити

Российский трэвел-блогер Александр Кондрашов выяснил, чем можно заняться в зимний период в Казахстане, а точнее в столице нашего государства – городе Астана. Новое видео о своем путешествии в Казахстан он выложил на YouTube, передает Zakon.kz.

"Астана встретила, минус 13, ветер 12 метров в секунду и только что недавно тут буран прошел. Если вы прилетаете с российским загранпаспортом, то можно не заполнять миграционные карточки, если вы на меньше чем 21 день. Настроение супер, очень вежливо встретили", - отметил он.

Напарник блогера подчеркнул, что аэропорт Астаны ему очень понравился. «Он чистый по сравнению с немецким аэропортом».

"Первое впечатление от Астаны – все очень новое, много больших зданий. Такое ощущение, что мы где-то в Москва-сити сейчас находимся. Но поинтереснее, чем Москва-сити, более удобное расположение зданий, современная архитектура", - поделился он.

Блогер также показал отель, в котором остановился. Он расположен на территории EXPO-2017. «Удивили очень. Огромные балконы! (…) Завтраки как во Франции».

Александр Кондрашов посетил музей ЭКСПО. «Как-будто в каком-то фильме. Круто! Здесь представлены все современные технологии».

Из-за плохих погодных условий россияне не смогли заняться сноукайтингом. Зато они сходили в столичный океанариум, спа-центр, ночной клуб, погуляли по вечерней Астане, поучаствовали в охоте с беркутом, посетили монумент "Байтерек", а также матч звезд КХЛ.