Нидерландский министр уволился из-за скандала вокруг лжи про Путина

Излишняя болтливость стоила должности главе МИД Нидерландов Халбе Зейлстре, передает РИА Новости.

Во вторник Зейлстра, ранее признавшийся в том, что лгал про присутствие на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на его даче в 2006 году, подал в отставку. Скандал разразился накануне запланированного визита главы МИД Нидерландов в РФ. Гаага уже официально проинформировала Москву о его отмене. По мнению экспертов, ситуация с нидерландским министром демонстрирует общее падение уровня мировых руководителей и качества политического дискурса.

Излишняя болтливость

С 2014 года Зейлстра неоднократно заявлял, что присутствовал на даче Путина в 2006 году, где он лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". Однако за два дня до своего визита в РФ в интервью газете Volkskrant министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

Высказывания главы МИД не прошли незамеченными, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что Зейлстра поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. Однако оппозиционные партии королевства выступили с критикой Зейлстры и потребовали вынести обсуждение инцидента в парламент до встречи министра с главой российского МИД, которая планировалась на этой неделе. Зейлстра заявил, что сожалеет о том, что солгал о встрече с президентом России, и не возражает против требований оппозиции провести посвященные данному инциденту дебаты.

Во вторник, выступая перед депутатами в нижней палате парламента, он сказал, что не видит в этой ситуации другого выхода кроме как подать в отставку.

"Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", — заявил он.

Соврал и переврал

После разразившегося скандала выяснилось, что глава МИД Нидерландов не только солгал о встрече с президентом, но и неправильно интерпретировал слова о "великой России". Экс-директор компании Shell Йерун ван дер Вир заявил, что именно он является источником истории про встречу с Путиным на его даче в 2006 году, которую рассказывал глава МИД Нидерландов.

При этом Йерун ван дер Вир заявил, что глава МИД мог неверно интерпретировать слова российского лидера, сообщает газета Volkskrant.

По его словам, российский лидер заявил что "исторически "великая Россия" больше, чем сегодняшняя Россия". По мнению бизнесмена, логично, что министр воспринял переданные ему слова президента РФ как желание влиять на территорию бывшей "великой России". При этом он подчеркнул, что не интерпретировал слова Путина "в агрессивном смысле".

Элементы информационной войны

Инцидент с высказываниями главы МИД Нидерландов о встрече с президентом РФ свидетельствует о том, что информационная война против России ведется на самом высоком уровне, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

"Сделанные ранее заявления главы МИД Нидерландов — это один из элементов информационной войны против России, в которой используется госаппарат самого высокого ранга", — отметил Морозов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), комментируя ситуацию, заявил, что выдавать неправдивую информацию публично, а затем пытаться строить на этих ложных фактах государственную политику — безответственный подход, из-за этого все сложнее вести диалог с западными политиками.

"Сложно строить диалог, конечно. Межправительственная дипломатия переходит черту, когда уже непонятно, где правда, где ложь. И особенно с западными партнерами все сложнее иметь дело в этом плане. Они все чаще выдают непроверенные факты… и вообще какие-то слухи за достоверную информацию. Самое смешное, что на ее основе пытаются выстраивать свою государственную политику", — сказал Морозов РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Нидерланды — суверенная страна, поэтому Москва не может вмешиваться в их кадровую политику и рекомендовать сменить министра иностранных дел. "Это, конечно, очень безответственный подход. С нашей точки зрения, мы бы хотели пожелать нашим западным партнерам быть четче в своих высказываниях и более ответственными в реализации своей политики… Мы можем только пожелать им быть более внимательными и ответственными к своим высказываниям", — сказал Морозов.

Длинный язык до Москвы не доведет

Скандал разразился за два дня до предполагаемого визита главы МИД Нидерландов в Москву. Ожидалось, что Зейлстра посетит 14 февраля Россию и встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что министры собирались обсудить состояние дел в отношениях двух стран, которые в "последние годы складывались непросто" и "омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией".

Гаага уже официально проинформировала Москву об отмене визита.

Падение уровня мировых руководителей

Скандал с главой МИД Нидерландов демонстрирует мизерабельное состояние мировой политической элиты, которая не отвечает за свои слова, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, скандал с главой МИД Нидерландов демонстрирует, что многие мировые политики ведут себя как в детском саду.

"Когда для того, чтобы сделать свою мысль более убедительной, хочется ее ярче выразить, чем-нибудь приукрасить, чем-нибудь домыслить или, как в данном случае, выдать некую ситуацию за ту, которую видел своими глазами, хотя на самом деле слышал об этом не из первых рук", — сказал он РИА Новости.

Лукьянов полагает, что ситуация с нидерландским министром демонстрирует общее падение уровня мировых руководителей.

"Я бы этому не придавал значения с точки зрения накала антироссийской кампании. Это просто свидетельствует о том, что безответственность политиков, то, о чем они говорят вслух и без последствий, является проявлением резкого снижения общих стандартов. К сожалению, у нас тоже не то чтобы сады цвели на этот счет, но это общее падение уровня мировых руководителей и качества политического дискурса", — считает эксперт.

"Я не стал бы из этой ситуации раздувать ничего, просто это свидетельство того, какое мизерабельное состояние представляет собой мировая политическая элита, которая за свои слова не отвечает", — добавил он.

Фото: © AFP 2018 / ANP/Martijn Beekman