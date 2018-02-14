Госпошлину за регистрацию недвижимости могут снизить

Глава государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов рассказал о планах создания системы единого кадастра недвижимости для облегчения условии регистрации недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство для граждан планирует объединить два кадастра и создать единую систему единого кадастра недвижимости. Мы разгружаем бюджет, потому что все эти задачи будут осуществлены за счет собственных средств госкорпорации, путем получения доходности именно за счет регистрации недвижимости», - сказал он на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

А. Оспанов отметил, что необходимые подготовительные работы уже проведены.

«С марта прошлого года мы провели обучение наших сотрудников совместно с Департаментом юстиции на местах, и планируем, что в случае принятия всех этих поправок, мы безболезненно сможем начать осуществление регистрации недвижимости. Мы предварительно обсудили эти вопросы с Министерством юстиции и планируем даже снижение стоимости госпошлины для граждан», - подчеркнул он.

Данное направление поддержал и министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Госкорпорация для нас такой же квазигосударственный субъект, мы уже говорили о том, что услуги квазигосударственного сектора мы будем регулировать, чтобы они были адекватными. Они будут для нас таким же субъектом, чтобы стоимость не поднималась. Мы согласуем только в таком виде», - добавил он.