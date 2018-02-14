В Алматы Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов, погибла женщина
Еще двоих пострадавших госпитализировали.
В Алматы по ул.Кудерина, в районе пересечения пр.Райымбека и ул.Розыбакиева, произошел смертельный наезд на пешехода, передает Zakon.kz.
Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Е-класса, двигаясь в северном направлении, ниже пр.Райымбека не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. После чего машина проехала дальше и врезалась в ларек.
От удара пешеходов отбросило в разные стороны. В результате наезда одна из пострадавших - женщина в возрасте, скончалась. Еще двоих пострадавших госпитализировали, одна из них в тяжелом состоянии.
Недалеко от места происшествия остановка, и, если бы иномарка не врезалась в ларек, жертв могло быть больше.
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