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В Алматы Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов, погибла женщина

14 февраля 2018, 14:39

Еще двоих пострадавших госпитализировали.

В Алматы по ул.Кудерина, в районе пересечения пр.Райымбека и ул.Розыбакиева, произошел смертельный наезд на пешехода, передает Zakon.kz.

Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Е-класса, двигаясь в северном направлении, ниже пр.Райымбека не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. После чего машина проехала дальше и врезалась в ларек.

От удара пешеходов отбросило в разные стороны. В результате наезда одна из пострадавших - женщина в возрасте, скончалась. Еще двоих пострадавших госпитализировали, одна из них в тяжелом состоянии.

Недалеко от места происшествия остановка, и, если бы иномарка не врезалась в ларек, жертв могло быть больше.


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