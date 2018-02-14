Назначен новый руководитель аппарата акима Восточного Казахстана

Даниал Ахметов представил нового руководителя аппарата акима области. По распоряжению главы региона на эту должность назначен Ринат Муратович Омаров.

Ринат Омаров родился 14 февраля 1973 года в Алматы. 1998 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. Кунаева, где получил степень магистра технических наук по специальности «Электроэнергетика». Имеет ученую степень - кандидат политических наук.

2011 году был удостоен государственной награды - «Ерен еңбегі үшін», а также награжден юбилейными медалями.

Трудовую деятельность начал 1991 году экономистом отдела статистики бюджетов Алматинского областного управления статистики. С 1999 по 2003 годы был директором Атырауского, затем филиала в Астане АО «Алматыгороформление». В 2004 году стал Вице-президентом ЗАО «Алматыгороформление». Несколько лет проработал в акимате Алматы, а также в аппарате акима Астаны. Был заместителем председателя правления АО «Астана-Энергия», позже директором по развитию ТОО «Азиатская энергетическая компания - АЭК» в Алматы. В июле 2016 года возглавил управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. В июне 2017 года был назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Представив нового руководителя аппарата, аким области Даниал Ахметов подчеркнул его богатую трудовую деятельность.

- Работа аппарата непосредственно связано с человеческим капиталом. Поручаю поднять уровень ответственности подчиненных. Только тогда будет наблюдаться эффективность работы исполнительной власти, - отметил глава региона Даниал Ахметов.