Вкладчикам ликвидированного «Казинвестбанка» депозиты вернут за 5 дней

По подсчетам специалистов Фонда, общая сумма выплат - два миллиона тенге.

Выплаты возмещения вкладчикам ликвидированного «Казинвестбанка» произведут в течение пяти дней, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов. По словам главного специалиста Департамента организации гарантийного возмещения Мадияра Саттыбаева, выплаты будут возвращены 70 вкладчикам банка.

По подсчетам специалистов Фонда, общая сумма выплат - два миллиона тенге. Возвращать их будет банк - агент. Им назначен «Банк Центр Кредит».

Прием заявлений от вкладчиков начался накануне. Сегодня за возмещением обратились пока 3 человека.

Мадияр Саттыбаев, главный специалист Департамента организации выплат гарантийного возмещения КФГД:

Получат свои гарантийные возмещения оперативно. Потому что мы всех уже обзвонили, все в курсе, то, что «Банк Центр Кредит» выплачивает. Для получения гарантийного возмещения предоставляется удостоверение личности, проверяется ИИН клиента. Если соответствует ИИН клиента, клиент может получить свое гарантийное возмещение.

В фонде гарантирования депозитов рассказали и о судьбе лишённого лицензии «Дельта банка». Накануне суд вынес решение о его ликвидации.

В течение двух недель будет определен банк-агент для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам. На сегодня их свыше двух тысяч человек. Общая сумма выплат - порядка 130 миллионов тенге.