Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Вкладчикам ликвидированного «Казинвестбанка» депозиты вернут за 5 дней

15 февраля 2018, 00:51

По подсчетам специалистов Фонда, общая сумма выплат - два миллиона тенге.

Выплаты возмещения вкладчикам ликвидированного «Казинвестбанка» произведут в течение пяти дней, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов. По словам главного специалиста Департамента организации гарантийного возмещения Мадияра Саттыбаева, выплаты будут возвращены 70 вкладчикам банка.

По подсчетам специалистов Фонда, общая сумма выплат - два миллиона тенге. Возвращать их будет банк - агент. Им назначен «Банк Центр Кредит».

Прием заявлений от вкладчиков начался накануне. Сегодня за возмещением обратились пока 3 человека.

Мадияр Саттыбаев, главный специалист Департамента организации выплат гарантийного возмещения КФГД:

Получат свои гарантийные возмещения оперативно. Потому что мы всех уже обзвонили, все в курсе, то, что «Банк Центр Кредит» выплачивает. Для получения гарантийного возмещения предоставляется удостоверение личности, проверяется ИИН клиента. Если соответствует ИИН клиента, клиент может получить свое гарантийное возмещение.

В фонде гарантирования депозитов рассказали и о судьбе лишённого лицензии «Дельта банка». Накануне суд вынес решение о его ликвидации.

В течение двух недель будет определен банк-агент для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам. На сегодня их свыше двух тысяч человек. Общая сумма выплат - порядка 130 миллионов тенге.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...