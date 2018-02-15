ОИ-2018: Результаты 6-го дня казахстанских спортсменов

На ХХIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 14 февраля прошли соревнования только по одному виду спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в расписание Олимпийских игр были внесены изменения из-за непогоды. Главной темой материалов журналистов из разных стран стали не состязания, а сильный буран, из-за которого многие старты были перенесены. В их числе соревнования по биатлону среди женщин, в которых должны были участвовать наши Галина Вишневская, Ольга Полторанина, Алина Райкова и Дарья Климина. Также перенесены на другой день соревнования по горным лыжам с участием Марии Григоровой.

14 февраля казахстанская конькобежка Екатерина Айдова на Олимпийских играх в Пхенчхане заняла 24-е место на дистанции 1000 метров.

На Олимпиаде-2018 казахстанцы выступают в 9 видах спорта. Олимпиада проходит по 15 видам спорта, разыгрываются 102 комплекта медалей.

Игры завершатся 25 февраля.

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Фото с сайта inform.kz