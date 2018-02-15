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Кадыров не нашёл оснований признать криптовалюту халяльной или харамом

15 февраля 2018, 01:11

По словам главы Чечни, необходимо узнать, как криптовалюта отразится на экономической ситуации в стране.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение муфтиятов Египта и Палестины запретить криптовалюты. В своём телеграм-канале он высказал своё видение этого вопроса, ссылаясь на совет чеченских исламских учёных во главе с муфтием Чечни шейхом Салахом Хаджи Межиевым.

— Мы не граждане Египта, чтобы заявлять о запретности биткоина, основываясь на Каирской фетве, — написал Кадыров, добавив, что в данном вопросе необходимо учитывать экономическую специфику каждой страны.

Как отметил глава Чечни, в случае если криптовалюта несёт угрозу экономике и политике, то она "харам", а если нет, то она "халяль". Однако в России на данный момент нет оснований для выводов в этом вопросе.

— В первую очередь требуется узнать, как криптовалюта отразится на экономической ситуации в стране, выгодно государству или нет, — добавил Кадыров. — Только в случае отрицательного ответа можно принять решение по шариату о запрете пользоваться ею.

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев. Источник: L!FE


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